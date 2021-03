Des déchets entassés dans la rue Hoang Van Thai, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Hanoi doit prendre rapidement des mesures préventives pour réduire les déchets plastiques et protéger la santé de la population, notamment au moment d’une propagation potentielle de l’épidémie de COVID-19.

Ces derniers temps, les déchets plastiques ont commencé à se répandre dans de nombreux lieu de la ville, rendant le traitement environnemental de la capitale difficile.

La raison principale de la résurgence des déchets plastiques est due à l'habitude d'utilisation de plastique à usage unique des personnes.

En particulier, dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les restaurants étaient fermés pour limiter les foules ; les gens se sont tournés vers la livraison à domicile ou les achats en ligne. Avec cette méthode d'achat, des emballages plastiques sont devenus plus populaires.

Pour résoudre cette situation, Hanoï doit continuer à accélérer des solutions visant à réduire l'utilisation, traiter des déchets plastiques, renforcer la protecttion de l'environnement et la santé de la population.

De plus, la ville doit également appliquer des sanctions sur la fourniture et l'utilisation des produits en plastique pour certains modèles commerciaux; et même limiter l'utilisation des sacs et produits en plastique.

Tout d'abord, les autorités à tous les niveaux doivent montrer l'exemple. Les agences et les unités doivent être plus drastiques pour limiter et réduire l'utilisation de produits en plastique à usage unique lors des réunions, conférences, séminaires et d’autres activités. Il faut encourager les habitants à abandonner l’utilisation des emballages plastiques pour passer aux produits respectueux de l’environnement.

En même temps, la ville doit promouvoir des mesures, des plans, des programmes de recyclage, le tri des déchets à la source, la collecte et l'échange des déchets plastiques dans la communauté.

Hanoi encourage les entreprises à améliorer les processus de production, à changer les technologies et à accorder la priorité à l'utilisation de produits respectueux de l'environnement. -VNA