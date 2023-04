Hanoï, 14 avril (VNA) - Hanoï a récemment publié un projet visant à encourager les entreprises vietnamiennes à participer directement aux réseaux de distribution étrangers d'ici 2030.

Hanoi déploie des mesures à aider les entreprises à rejoindre les systèmes de distribution étrangers. Photo : tapchitaichinh.vn

Ce projet vise à établir une relation de coopération stratégique étroite entre les entreprises manufacturières et exportatrices de Hanoï et les réseaux de distribution étrangers, à la fois sur les canaux traditionnels d'exportation et de commerce électronique, vers un modèle de production - exportation - distribution stable et durable.

Pour atteindre ces objectifs, Hanoi demandera aux unités, services et secteurs concernés de fournir des informations sur le marché à 5.000 entreprises et de former 1.000 d'entre elles afin d'améliorer leur compétitivité et leur capacité d'approvisionnement afin de participer progressivement à la chaîne de valeur mondiale, aider 300 entreprises à participer au commerce électronique transfrontalier et aider plus de 500 produits à être exportés directement vers les réseaux de distribution étrangers.

Au cours des dernières années, à travers de nombreux groupes de distribution étrangers, les produits vietnamiens ont été de plus en plus présents dans les supermarchés et les magasins du monde entier.

Chaque année, de nombreux types de produits du Vietnam en général et de Hanoï en particulier sont mis en vente dans les supermarchés et les magasins de détail Aeon à travers le Japon dans le cadre du programme "Semaine des marchandises vietnamiennes".

Outre les produits traditionnels et typiques tels que les nouilles instantanées, le papier de riz, les épices, le café, les vêtements, les textiles et les chaussures, les fruits et produits agricoles vietnamiens ont également progressivement atteint les mains des consommateurs japonais. Grâce à ce programme, de nombreux produits ont été importés par le groupe Aeon et proposés dans des centaines de ses supermarchés, contribuant à atteindre l'objectif d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation de produits vietnamiens via le système d'Aeon d'ici 2025.

De même, Central Retail, l'une des plus grandes plateformes de distribution d'Asie du Sud-Est, organise régulièrement un programme "Semaine des marchandises vietnamiennes" en Thaïlande. Le groupe s'est également engagé à aider les entreprises vietnamiennes à rechercher des partenaires et à apporter des produits vietnamiens à ses systèmes de vente au détail en Thaïlande et en Italie.

En outre, la tendance à l'exportation via des systèmes de distribution basés sur des plateformes de commerce électronique est également considérée comme une solution efficace pour aider les entreprises à participer progressivement à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En 2022, le service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï a organisé un atelier intitulé "Commerce électronique transfrontalier avec Amazon - Opportunités d'exportation pour les entreprises vietnamiennes", dans lequel plus de 500 entreprises ont été guidées pour accéder à Amazon.

Do Hong Hanh, directeur partenaire stratégique d'Amazon Global Selling Vietnam, a déclaré qu'au cours des dernières années, le nombre de vendeurs vietnamiens a augmenté sur cette plateforme de commerce électronique. Dans les temps à venir, Amazon Global Selling soutiendra fortement les entreprises vietnamiennes pour saisir les informations sur le marché, améliorer la qualité des ressources humaines et développer progressivement des marques pour les produits vietnamiens sur le marché mondial.- VNA