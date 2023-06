Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Avec une population d'environ 10 millions d'habitants, Hanoï est l'une des villes les plus densément peuplées du pays. De ce fait, la ville fait toujours face à de nombreux problèmes de sécurité sociale, de travail, d'emploi, de sécurité et d'ordre, de fléaux sociaux...

Afin d'améliorer le niveau de vie, le Comité du Parti de Hanoï a publié le programme 08 sur "Développer le système de sécurité sociale, améliorer le bien-être et la qualité de vie des habitants de la capitale." Ces 2 dernières années, 14 sur 27 objectifs du programme 08 ont été atteints voire dépassés, dont objectifs importants tels que : taux de chômage de 2,23% en 2022.



La ville a 9 objectifs en cours de mise en œuvre tels que : taux de main-d'œuvre participant à l'assurance sociale ; taux de salariés affiliés à l'assurance-chômage ; taux de couverture par l'assurance maladie ; proportion de nouveau-nés dépistés pour les 5 maladies congénitales les plus courantes ; pourcentage de personnes ayant dépassé l'âge de la retraite qui ont droit à des pensions, à une assurance sociale mensuelle et à des allocations de retraite et sociales; proportion de communes, d'arrondissements et de cantons construisant des modèles de prise en charge, de soins et d'accompagnement des personnes après désintoxication pour s'intégrer dans la communauté.



Afin d'améliorer la vie matérielle, de limiter les maux sociaux, d'assurer la sécurité et l'ordre, la ville mise sur la formation professionnelle, attire des travailleurs qualifiés et crée des emplois pour les ouvriers . Dans le même temps, elle améliore la capacité opérationnelle du Centre de services pour l'emploi, des sites d'emploi satellites et des points de transaction pour informer les travailleurs et les entreprises sur le marché ...



La ville compte actuellement 308 établissements d'enseignement professionnel. Le taux d'étudiants et de stagiaires ayant un emploi après l'obtention de leur diplôme atteint 70 à 80 %.



M. Nguyen Ngoc Tuan, secrétaire adjoint du comité du Parti de la ville, président du Conseil populaire, chef du comité directeur du programme Hanoi 08 a déclaré : le Comité du Parti de la ville a toujours déterminé que prendre soin de la vie des gens est une tâche importante. Par conséquent, le Comité du Parti de la ville s'est fixé de nombreux objectifs et mesures spécifiques à mettre en œuvre, avec de nombreux résultats initiaux positifs.



M. Nguyen Ngoc Tuan a ajouté que la ville a dépensé près de 21.000 milliards de dongs pour mettre en œuvre le programme au cours de la période 2021-2023.



Dans les temps à venir, la ville se concentrera sur la mise en œuvre des 7 grandes mesures à savoir l'accélération de la réforme des procédures administratives, l'application des technologies de l'information, la réalisation de transactions de dossiers électroniques, les services publics en ligne, en se concentrant sur des cibles difficiles telles que la santé et l'éducation, l'accroisssment du nombre bénéficiaires de l'assurance sociale et à l'assurance maladie.



Hanoï mettra en œuvre de manière synchrone des solutions pour développer le marché du travail, améliorer la qualité des prévisions du marché du travail, l'efficacité opérationnelle des bourses de l'emploi, renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement professionnel et les entreprises, en liaison avec les besoins du marché du travail.



La ville poursuit ses projets d'investissement pour rénover et moderniser le système d'installations médicales, éducatives et d'assistance sociale, actualiser et compléter le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021 - 2025, organiser, équilibrer et soutenir en capitaux les projets achevés afin de les terminer dans les délais prévus. -VNA