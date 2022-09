Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Grâce au développement d'un réseau de zones industrielles ainsi qu'aux efforts de soutien aux investisseurs, Hanoï demeure l'un des leaders du pays en matière d'attraction des investissements directs étrangers (IDE).

Selon le Service municipal du Plan et de l'Investissement, au cours des huit premiers mois de l’année, la capitale a attiré environ 992,3 millions de dollars d'IDE, en hausse de 49,6% sur un an.

Sur ce total, 141,3 millions de dollars étaient issus de 226 nouveaux projets, en hausse de 19,4% en glissement annuel; 374,6 millions de dollars d’investissements additionnels de 122 projets en opération (+16%) et 476,4 millions d'apports en capital social et achats d’actions.

Ce résultat a permis à Hanoï de consolider sa position parmi les premières localités du pays en termes d’attraction de capitaux étrangers.

Les IDE ont été versés principalement dans les secteurs de l'import-export, de la distribution de marchandises, de la construction, des technologies de l'information, des télécommunications, de la transformation et de la fabrication.

La majorité des investissements provenaient du Japon, de République de Corée, de Singapour.

Selon le vice-directeur du Service municipal du Plan et de l'Investissement, Nguyen Ngoc Tu, les IDE jouent un rôle important dans le développement économique de la ville, servant de moteur pour ses exportations et sa modernisation technologique…

En particulier, le secteur des IDE aide à élargir les débouchés pour les exportations tout en aidant des entreprises locales à rejoindre des chaînes d'approvisionnement mondiales à travers la fourniture de matières premières et de matériaux, ainsi que la coopération commerciale, a déclaré Nguyen Ngoc Tu.

Selon lui, les entreprises à participation étrangère encouragent également les entreprises à capital vietnamien à moderniser leurs technologies sous la pression de la concurrence et des exigences d'adaptation à la mondialisation.

Il a déclaré que dans les temps à venir, la ville accorderait une plus grande attention à la tenue de dialogues avec les investisseurs pour lever les difficultés et obstacles auxquels ils sont confrontés et donner la priorité aux projets ayant un grand investissement.

Selon les experts, l'une des raisons qui rendent Hanoï si attrayante pour les investisseurs est le bon développement de son système d'infrastructures.

Au cours de la période 2021-2025, la ville prévoit de créer de 2 à 5 nouvelles zones industrielles, afin de répondre à la demande d'investissements et de développement de la production industrielle.

Parallèlement aux clusters industriels en opération, la ville accélèrera la construction de nouveaux pour répondre aux demandes des investisseurs. D'ici 2030, la ville vise 159 clusters industriels d'une superficie totale de plus de 3.204 hectares.

Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de la ville, a déclaré qu'à l'avenir, Hanoï continuerait d'appliquer des mesures de réforme administrative pour accélérer la construction d'infrastructures techniques dans les zones industrielles et clusters industriels, répondant ainsi aux besoins et à la demande des investisseurs nationaux et étrangers.

Dans le même temps, la ville augmentera le nombre et la qualité des projets d'IDE et continuera à soutenir les entreprises et les investisseurs en améliorant l'environnement d’affaires et la compétitivité de la ville, a-t-il déclaré.

Hanoï renforcera les activités de promotion de l’investissement et approchera activement de grandes entreprises pour attirer des projets adaptés au niveau de son développement. -VNA