Hanoi fait la délivrance des permis de conduire sur le portail national des services publics. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La délivrance du permis de conduire sera réalisée via le portail national des services publics : https://dichvucong.gov.vn, a annoncé le Service de transports de Hanoi.



Pour le niveau le plus élevé de services publics en ligne (niveau 4), les utilisateurs peuvent remplir et soumettre des formulaires et payer les frais en ligne.

Le formulaire comprend une photo portrait, des copies du permis de conduire, de la carte de citoyenneté nationale ou du passeport, du certificat médical électronique délivré par l’Hôpital E, celui des transports et des communications ou celui de Ha Dông. Les citoyens reçoivent leur permis de conduire par la poste.

Les usagers des services publics en ligne de niveau 3 peuvent se connecter au site : https://dichvucong.gplx.gov.vn pour remplir les formulaires et déposer leur dossier en ligne, mais ils doivent être présents auprès des prestataires de services pour payer les frais et récupérer leur dossier après deux heures de travail ou à domicile via la poste. -VNA