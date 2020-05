Au premier trimestre de cette année, Hanoï a occupé la première place nationale en termes d’attrait des investissements étrangers. Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Face aux difficultés économiques actuelles, Hanoï est en train d’examiner la situation et de recueillir des idées et opinions de la part des entreprises.

Le président du Comité populaire de la capitale, Nguyen Duc Chung, a demandé aux Services, organes et aux Comités populaires des arrondissements et des districts de Hanoï de mettre en œuvre et suivre de près les directives du Bureau politique dans la Réslution 50-NQ/TW sur les orientations pour perfectionner les institutions et les politiques afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des investissements étrangers pour 2030. Il leur a également demandé d’adopter des plans détaillés et des actions concrètes pour drainer des investissements étrangers.

Les autorités municipales ont également demandé aux organes compétents d’appliquer rigoureusement la directive 06/CT-UBND datée le 07 avril 2020 du Comité populaire municipal sur la mise en œuvre de mesures dans la gestion des investissements et de la construction pour améliorer l’efficacité des investissements publics, soutenir les entreprises et les habitants, stabiliser les activités économiques et garantir le bien-être social dans la capitale.

Selon le Comité populaire municipal, ces derniers temps, plusieurs problèmes liés aux formalités administratives et à la durée de traitement des dossiers des projets entravent encore l’attrait des investissements étrangers dans la capitale. Quelques organes compétents n’accomplissent pas encore leur travail dans l’expertise des dossiers de projets.

Le Comité populaire de Hanoï a demandé aux organes compétents de remédier aux faiblesses et de renforcer leur responsabilité dans le traitement des formalités administratives relatives aux projets à participation étrangère. Il a aussi ordonné aux directeurs des Services et d’autres organes concernés de travailler étroitement avec le Service municipal du Plan et de l’Investissement dans l’expertise des projets. Il a demandé aux directeurs des Services et aux présidents des Comités populaires des arrondissements et districts d’appliquer rigoureusement les réglementations de Hanoï sur l’amélioration de l’efficacité du travail.

Au 1er trimestre de cette année, Hanoï a occupé la première place nationale en termes d’attrait des investissements étrangers. Au cours des trois premiers mois, la cpitale a enregistré un montant total de plus de 4,15 milliards de dollars, représentant 38,4% des investissements étrangers dans l’ensemble du pays.

Pendant les quatre premiers mois de cette année, Hanoï a délivré le licence d’investissement à 235 projets étrangers cumulant un capital total de 324 millions de dollars.

De plus, 35 projets en opération ont demandé d’augmenter leur fonds d’un montant total de 365 millions de dollars.

En même temps, les exportations locales de marchandises ont atteint 4,329 milliards de dollars, soit une baisse de 4,7% en variation annuelle. En particulier, le secteur économique domestique a chuté de 4,6% alors que le secteur des entreprises à participation étrangère, en baisse de 4,7%.

En ce qui concerne la production industrielle, l’indice de production industrielle de Hanoï a connu en avril une baisse de 14,7% par rapport au mois précédent et une baisse de 4,3% en glissement annuel. Pourtant, cet indice des quatre premiers mois a enregistré une hausse de 2,3% par rapport à la même période de l’an passé.

L’année dernière, Hanoï a été en tête du pays en termes d’attrait d’IDE, attirant 8,45 milliards de dollars, un record jamais enregistré durant la dernière décennie. Les entrées d’IDE dans la ville représentaient 22,2% des IDE du pays en 2019.

Le secteur de la transformation et de la fabrication est resté le plus attractif pour les investisseurs étrangers, suivi par l’immobilier et la science et la technologie.

Parmi les projets notables ont figuré l’investissement de 3,85 milliards de dollars par Beerco Limited, basée à Hong Kong, dans Vietnam Beverage Co., Ltd, et un complexe hippique de 420 millions de dollars par Charmvit Group (République de Corée).

Le directeur du Service municipal du Plan et de l’Investissement, Nguyên Manh Quyên, a déclaré que la capitale avait pour objectif d’attirer de 35 à 45 milliards de dollars d’IDE, soit 23% du total des entrées d’IDE du pays au cours de la période 2020-2025.-VNA