Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Selon l'Office des statistiques de Hanoï, en août, 2.716 nouvelles entreprises ont été créées, avec un capital social de près de 31,2 billions de dongs, soit une hausse de 19% et de 41% en rythme annuel, respectivement.



Au cours des huit premiers mois de 2023, la capitale Hanoï compte 21.100 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de 208,8 billions de dongs, soit une hausse de 7% en termes de nombre d’entreprises mais une baisse de 6% en matière de fonds.



Par ailleurs, 6.300 entreprises ont repris leurs activités, en baisse de 17% par rapport à la même période de 2022.



De janvier à août, 15.900 entreprises ont décidé de suspendre temporairement leurs activités, soit une hausse de 21% en variation annuelle. 36.000 entreprises ont cessé leurs activités et ont attendu les procédures de dissolution, en hausse de 27,9%. Et 2.400 entreprises ont achevé les procédures de dissolution, en baisse de 0,6%.

Pendant la même période, la capitale a attiré 2,34 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE). Au total, 262 nouveaux projets à capitaux étrangers ont obtenu des licences d’investissement d’un capital social total de 120 millions de dollars, et 116 projets opérationnels augmentant leur investissement initial de 197 millions de dollars. -VNA