Photo d'illustration

Hanoï (VNA) – Les entreprises, en particulier les entreprises à capitaux étrangers touchées par la pandémie de COVID-19, ont vu leurs préoccupations fiscales clarifiées par le Département des Impôts de Hanoï lors d'une conférence, tenue en ligne le 16 novembre.

La conférence, à l'adresse http://hanoi.gdt.gov.vn, a fourni des informations sur les solutions pour éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises, alors que Hanoï est entrée dans la « Nouvelle normalité », selon le chef du département Mai Son.

Lors de la conférence. Photo: Hanoimoi

Les entreprises participantes ont eu un aperçu des politiques et procédures concernant l'extension du paiement des impôts, l'exonération et la réduction des impôts, et la mise en œuvre des factures électroniques.

Mai Son a déclaré que des conférences similaires seraient organisées dans les temps à venir pour aborder les problèmes émergents.

En juillet dernier, le département a également répondu aux questions relatives à la fiscalité et aux démarches administratives, soulevées par près de 17.000 entreprises via son site Web. -VNA