Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Malgré des évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19, en 2022, Hanoï cible l'objectif d’une croissance de 5% de la valeur des exportations, selon le service municipal de l’Industrie et du Commerce.



Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du service municipal de l'Industrie et du Commerce, a déclaré qu'en 2022, son service renforcerait les activités de promotion du commerce, mettant en œuvre efficacement le plan d'intégration internationale de la ville pour la période 2021 - 2025, l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne.



En 2021, l'exportation était un point lumineux dans le tableau économique de la ville. Le chiffre d'affaires à l’exportation de la ville a atteint 16 milliards de dollars, en hausse de 0,9% par rapport à 2020. Les principaux produits exportés étaient le textile-habilement, des machines et équipements et accessoires, des moyens de transport et pièces détachées, le bois et des produits en bois, des sandales et chaussures.



Pour stimuler les exportations, le Comité populaire de Hanoï a donné des solutions pour dégager les obstacles et soutenir les entreprises, dont l’amélioration de leur compétitivité, l’accélération des réformes administratives, la bonne mise en oeuvre des politiques monétaires, la connectivité entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, l’attraction des investissements dans le développement des infrastructures et des services pour les affaires et l’exportation. -VNA