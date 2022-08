Une visioconférence de connectivité commerciale entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire a été organisée récemment, réunissant une centaine de représentants des organes et des entreprises des deux pays.

Le Salon international des machines-outils et de l’industrie de la métallurgie et celui de l’industrie auxiliaire 2022 auront lieu entre le 6 et le 8 octobre prochain à Hô Chi Minh-Ville.