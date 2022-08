Plusieurs parties de la pagode Tay Phuong à Hanoï sont gravement dégradées. Photo: cand.vn

Hanoï (VNA) - Hanoï occupe la première place nationale en termes de nombre de monuments nationaux spéciaux, avec 21 sur un total de 123 monuments. La restauration de ces monuments de centaines d’années, voire de milliers d'années, pose de nombreux problèmes aux gestionnaires. Au milieu de nombreuses difficultés, la capitale a trouvé des orientations appropriées, favorisant la restauration de ses monuments nationaux spéciaux.



A Hanoï, face à la détérioration de certains monuments nationaux spéciaux, il est compréhensible que les gestionnaires des monuments s'inquiètent et aspirent à des investissements de dans la restauration. Cependant, faute de bonne compréhension des réglementations concernant la préservation et la valorisation des monuments, en particulier des monuments nationaux spéciaux, des erreurs ont été commises à certains endroits. En outre, la restauration d’un monument national spécial doit suivre des étapes précises et avoir un plan général. C’est pourquoi certains monuments dégradés ne peuvent pas être restaurés à temps.



Selon le directeur du Service municipal de la Culture et des Sports, Do Dinh Hong, lorsqu’un monument est gravement dégradé, il est impératif d'investir immédiatement dans la restauration. Il a souligné que pour les projets qui avaient été approuvés pour l'investissement, il était nécessaire de les mettre en œuvre sérieusement et de prêter attention au suivi du processus d'investissement et de restauration pour éviter toute erreur.



Le Service de la Culture et des Sports établira un conseil consultatif du patrimoine pour aider les localités ayant des monuments nationaux spéciaux et d'autres monuments dans le processus de restauration, a indiqué Do Dinh Hong.



Pour lever les obstacles dans ce travail, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Chu Xuan Dung, a demandé au Service municipal de la Culture et des Sports de se coordonner avec les départements, organes et localités concernés pour rechercher des solutions aux problèmes. Il est également important de publier des instructions sur la préparation de dossiers et l’élaboration de projets, de renforcer le contrôle et la supervision des activités de restauration… En effet, les autorités municipales ne gèrent directement que 12 monuments, les autres sont placés sous la gestion des districts, arrondissements. Cela exige que la gestion doive être plus stricte.



Centre politique, universitaire et culturel national, la capitale vietnamienne regorge de nombreux sites historiques et touristiques.



Hanoï est un centre politique-administratif, culturel, scientifique, éducatif et économique. Avec sa position géographique favorable, elle est aussi un nœud de communication important du pays.



La capitale millénaire recèle des valeurs culturelles et historiques précieuses comme l’ancienne cité impériale de Thang Long, patrimoine mondial de l’UNESCO ; les fêtes de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc, inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ; les 82 stèles en pierre reposant sur les carapaces des tortues dans le Temple de la Littérature, inscrites aussi à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



En vue d’attirer plus de touristes étrangers, le Service du Tourisme de Hanoï renforce la promotion des images de la ville, de ses sites et de ses nouveaux produits touristiques sur les médias nationaux et étrangers, les réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne américaine CNN.



La promotion de l’image de la capitale du Vietnam sur CNN s’est avérée efficace, permettant de stimuler la venue de touristes étrangers dans la capitale vietnamienne.



Entre janvier et juillet, le nombre de touristes à Hanoï est estimé à 10,62 millions de visiteurs, soit 3,6 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Le chiffre d’affaires du secteur est estimé à 31.900 milliards de dongs (1,37 milliards de dollars), soit 3,9 fois plus en un an.



Ainsi, le secteur du tourisme de la capitale a rempli son objectif d'accueillir en 2022 de 9 à 10 millions de visiteurs dont 1,2 ou 2 millions d'étrangers.-VNA