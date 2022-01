Photo d'illustration.

Hanoï (VNA) - La ville de Hanoï cherche à développer une agriculture intelligente et de haute technologie pour s'adapter au changement climatique, augmenter la valeur ajoutée et s'orienter vers un développement durable, tout en se concentrant sur une agriculture marchande concentrée à grande échelle.

Malgré l'épidémie de COVID-19, la valeur de production agricole à Hanoï l'année dernière a augmenté de 3,46%. Cette croissance s'explique par des mesures qui ont été prises par le secteur agricole pour atteindre le double objectif de lutter contre la crise sanitaire et d'assurer la production.

Jusqu'à présent, Hanoï a établit 160 modèles de production agricole de haute technologie, dont 105 modèles de production végétale, 39 modèles d'élevage, 15 modèles d'aquaculture et un modèle combinant culture et élevage.

En particulier, la capitale vietnamienne compte 100% de ses communes satisfaisant aux normes de la Nouvelle Ruralité.

En 2022, le secteur agricole de Hanoï s'est fixé comme objectif de réaliser une croissance de 2,5 à 3%.

Selon Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, le secteur agricole de la ville doit exploiter son potentiel et ses avantages pour promouvoir la restructuration, renouveler la réflexion et faire preuve de créativité dans la mise en œuvre des objectifs.

Selon Chu Phu My, directeur du Service municipal de l'Agriculture et du développement rural, dans les années à venir, la ville va créer une chaîne de valeur des produits agricoles en construisant des zones de production concentrées, attirant ainsi les investissements des entreprises.

Afin de construire une agriculture moderne et durable, Hanoï encouragera également la recherche, le transfert et l'application des sciences et technologies dans la production, la transformation et les affaires agricoles. La ville devrait construire un centre agricole de haute technologie pour promouvoir l'application des avancées technoscientifiques. -VNA