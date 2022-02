Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les zones industrielles de Hanoï ont attiré en décembre 2021 plus de 700 projets, dont 303 projets d’investissement direct étranger (IDE), d'une valeur enregistrée de 6,1 milliards de dollars.

Le Comité de gestion des zones industrielles et de transformation de Hanoï a précisé que malgré les impacts négatifs de l'épidémie de COVID-19, en 2021, Hanoï a attiré 7 nouveaux projets avec un capital enregistré de plus de 40 millions de dollars et 23 projets augmentant leur investissement initial avec un fonds total de près de 190 millions de dollars.

Le Quang Long, chef du Comité municipal de gestion des zones industrielles et de transformation, a souligné qu'en 2022, son agence se concentrera sur la réforme administrative et la résolution des procédures administratives, ainsi que sur l'amélioration de l'environnement des affaires dans les zones industrielles, afin d'attirer davantage d'investissements tant au niveau national qu'international.

La capitale compte à ce jour dix zones industrielles en activité d'une superficie totale de 1.347 hectares. -VNA