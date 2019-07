Hanoï, 13 juillet (VNA) - Une cérémonie a eu lieu samedi 13 juillet à Hanoï pour célébrer le 20e anniversaire de sa reconnaissance comme "Ville de la paix" par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Hanoï a organisé une cérémonie pour célébrer le 20e anniversaire de sa reconnaissance comme "Ville de la paix" par l'Unesco. Photo: VNA

Le 16 juillet 1999, l'UNESCO a décerné le titre à Hanoï lors d'une cérémonie tenue à La Paz, capitale de la Bolivie. Jusqu'à présent, la ville est toujours la seule capitale en Asie-Pacifique à avoir reçu cette reconnaissance.

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung, a déclaré que la diversité culturelle, l'amélioration du climat des affaires, la situation socio-politique stable font de Hanoï une destination mondialement reconnue pour sa sécurité et sa convivialité.

Il a estimé que la reconnaissance de Hanoï en tant que « Ville de la paix » avait été un événement politique de grande importance, contribuant à l'amélioration de la position de la ville mais aussi du pays sur la scène internationale.

Il a annoncé que forte de ses exploits enregistrés ces deux dernières décennies, Hanoï préparait un dossier de candidature pour rejoindre le réseau des "Villes créatives" de l'UNESCO.

Le sous-directeur général pour les relations extérieures de l'UNESCO, Firmin Edouard Matoko, a salué les progrès de la coopération entre l'UNESCO et le Vietnam ces deux dernières décennies, et s'est déclaré convaincu que la ville était bien placée pour devenir un pôle de créativité.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national de l’UNESCO, Le Hoai Trung, a déclaré qu’au cours de ce dernier millénaire, Hanoï avait affirmé sa position de centre politique, économique, culturel, scientifique et technologique du pays.

À cette occasion, les responsables municipaux et le représentant de l'UNESCO ont inauguré le site web «Hanoï - Ville créative». Ils ont ensuite lâché des pigeons afin de transmettre un message de paix et de prospérité.

Dans la matinée du samedi, nombre d’activités ont été organisées au parc Ly Thai To et dans la zone piétonnière autour du lac de l’Epée restituée. Une marche pour la paix et une fête de rue a réuni plus de 10.000 artistes et visiteurs.

Dans la matinée du dimanche 14 juillet, un carnaval de rue avec la participation de près de 100 artistes nationaux et étrangers est prévu dans la zone piétonnière autour du lac de l’Epée restituée.

Les visiteurs auront l'occasion d’assister à des danses et spectacles de cirque. De nombreux plats traditionnels de Hanoï sont également présentés au Palais des enfants de Hanoï du 13 au 14 juillet. -VNA