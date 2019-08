Le président du Comité populaire municipal de Hanoï Nguyen Duc Chung (droite) reçoit le vice-gouverneur de la province du Guangdong Ou Yang Weimin, le 27 août à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les échanges commerciaux entre Hanoï et la province chinoise du Guangdong représentent une proportion élevée dans le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine, et ne cessent d’augmenter au fils des années.

Cependant, la coopération bilatérale dans plusieurs domaines est toujours en deçà des potentiels. Hanoï s’efforce de concrétiser les contenus de coopération adoptés par les dirigeants des deux pays, a souligné Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire municipal.

Lors d’une séance de travail avec le vice-gouverneur de la province du Guangdong, Ou Yang Weimin, mardi à Hanoï, Nguyen Duc Chung a déclaré espérer que les autorités du Guangdong continueraient d’appeler les entreprises locales et celles d’autres provinces chinoises à venir investir dans la capitale vietnamienne.

En outre, il a souhaité que le Guangdong créé des conditions propices à l’envoi de cadres par Hanoï pour aider la capitale vietnamienne à acquérir des expériences de développement, notamment celles liées au développement de l’économie d’envergure, à la lutte contre les embouteillages et plusieurs autres secteurs dans lesquels la province chinoise avait obtenu de grands succès.

Soulignant les énormes potentiels de coopération bilatérale dans le commerce, le vice-gouverneur du Guangdong a proposé de continuer d’intensifier les relations économiques en organisant davantage de foires commerciales. Ou Yang Weimin a déclaré que sa province continuerait d’encourager les entreprises chinoises à venir investir au Vietnam, dont Hanoï, notamment dans les secteurs des hautes technologies, de la finance, de l’éducation et de la santé.

Le Guangdong a un taux de croissance économique élevé en Chine. Son PIB en 2018 a dépassé la barre des 1.400 milliards de dollars, et était la seule localité chinoise à avoir des mécanismes de coopération avec des ministères, secteurs et localités du Vietnam. En 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Guangdong ont atteint 37,16 milliards de dollars, représentant 25,1% du total des échanges commerciaux entre les deux pays. -VNA