Les parcs et clusters industriels de Hanoï poursuivent leurs efforts pour fonctionner efficacement. Photo : VNA

Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de l'année, Hanoï a drainé près de 2,3 milliards de dollars d'investissement direct étranger ( IDE ).Depuis le début de l'année, la ville a octroyé la licence d'investissement à 233 nouveaux projets, cumulant 97,5 millions de dollars. En outre, 108 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial, de 193,5 millions de dollars au total. De plus, les apports en capital social et les achats d'actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 1,991 milliard de dollars.De janvier à juillet, 18.300 nouvelles entreprises pour un capital total de 177,5 billions de dongs ont été créées à Hanoï, en hausse de 5% en nombre mais en baisse de 12% en volume de capital.Pour continuer à attirer des IDE, Hanoï continuera d'apporter un soutien maximal aux investisseurs à travers de nombreux mécanismes et politiques, de résoudre les entraves heurtées par les entreprises. La ville organisera également de nombreux séminaires de promotion de l’investissement avec des entreprises vietnamiennes comme étrangères, selon Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire municipal.-VNA