Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le Comité populaire de Hanoï, ces 11 derniers mois, la capitale a attiré 6,5 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit une hausse de 189% sur un an. Ce montant a également dépassé de 185% l’objectif fixé pour toute l’année.



Selon des calculs cumulatifs, Hanoï compte actuellement 4.350 projets d’IDE en vigueur avec un capital enregistré total de plus de 33,3 milliards de dollars.



Entre 2016 et 2018, Hanoï a attiré près de 13,25 milliards de dollars d’IDE, soit 2,12 fois plus que le niveau connu pendant la période 2012-2015.



Les autorités locales continuent de favoriser la création d’entreprises et le développement du secteur privé. Avec des efforts déployés, Hanoï espère que plus de 25.700 nouvelles entreprises seront créées cette année, d’un capital social total de plus de 280.000 milliards de dôngs (plus de 11,6 milliards de dollars), soit une hausse annuelle respective de 5% et de 31%. -VNA