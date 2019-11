Prélèvement d'échantillons de sang. Photo: VOV Prélèvement d'échantillons de sang. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le congrès de la Société américaine d'hématologie (ASH) en Asie-Pacifique 2020 (2020 Highlights of the American Society of Haematology in Asia-Pacific) se déroulera à Hanoï les 13 et 14 mars de l'année prochaine.

Ce congrès, qui sera organisé par l'ASH en coordination avec l’Association vietnamienne d'Hématologie et de Transfusion sanguine, devrait accueillir environ 1.000 spécialistes dans l'hématologie, l'oncologie et d'autres spécialités en provenance de nombreux pays d'Asie-Pacifique.

Lors de l’événement, des spécialistes analyseront et présenteront les rapports précédemment publiés lors de la réunion annuelle de l’ASH. Les participants seront également informés des dernières avancées en matière de diagnostic et de traitement des maladies hématologiques.

Avec plus de 17.000 membres en provenance de près de 100 pays, l’ASH est la plus grande société professionnelle dans le monde, comprenant des cliniciens et des scientifiques qui s’emploient à vaincre les maladies du sang.

Sa mission est de faire progresser les connaissances, le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles du sang, de la moelle osseuse et des systèmes immunologique, hémostatique et vasculaire en promouvant la recherche, les soins cliniques, l’éducation et la formation en cette matière. -VNA