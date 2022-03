Le président du Comité populaire de Hanoi, Chu Ngoc Anh, demande aux unités municipales d'accélérer les préparatifs pour les SEA Games 31. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - La capitale Hanoï qui accueille 18 compétitions dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) accélère les derniers préparatifs.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné que les SEA Games 31 ouvriraient une série d'événements internationaux. Par conséquent, il s’agira d’un coup de pouce pour le tourisme de Hanoï et dans tout le pays.

Alors, il a exhorté un meilleur préparatif et une coopération étroite entre les unités municipales et les départements du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour les cérémonies d’ouverture et de clôture de cet événement.

Soulignant que les SEA Games 31 seraient l'occasion de promouvoir le tourisme de la capitale, le président du Comité populaire de Hanoi, Chu Ngoc Anh, a déclaré que tous les travaux devraient être préparés minutieusement.

Il a demandé au département municipal de la Culture et des Sports de se coordonner étroitement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les unités concernées pour inspecter les sites de compétition, les installations et se préparer à la prochaine réunion des chefs de délégations des pays.

Les SEA Games 31 se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.

En qualité du pays hôte, le Vietnam ambitionne de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze.

Les SEA Games 31 comprendront 40 disciplines avec plus de 520 catégories de compétition. -VNA