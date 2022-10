Un tronçon du chemin de fer urbain de Hanoi. Photo: VNA Un tronçon du chemin de fer urbain de Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le membre du Politburo, secrétaire du Comité municipal du Parti, chef de la délégation des députés de Hanoi, Dinh Tien Dung, a demandé à l’exécutif de la capitale de mettre en œuvre des solutions plus synchrones, drastiques et efficaces pour accélérer le décaissement des projets d'investissement public.Lors d'une séance de travail le 18 octobre pour préparer la 4e session de la 15e Assemblée nationale, les députés de Hanoi ont souligné la nécessité de pousser les projets clés, dont la construction de la rocade 4 - région de la capitale, avec tout d'abord les travaux de débarras de terrain et de réinstallation des habitants. Sans oublier les plans d'investissement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture...Le vice-président du Comité populaire municipal Nguyen Trong Dong a déclaré que l'économie de la capitale s'était redressée et avait fortement progressé. Le produit intérieur brut régional (PIBR) en 9 mois a augmenté de 9,69% sur la même période, la plus forte augmentation de ces dernières années. Le total des investissements directs étrangers (IDE) au cours de 9 mois a atteint 1,02 milliard de dollars, en hausse de 18% en glissement annuel. La ville a délivré la licence de création à près de 22.000 entreprises avec un capital social total de 241700 milliards de dongs (hausse de 25% en nombre d'entreprises et de 2% en capital social). Au cours des derniers mois de l'année, Hanoi se concentrera sur le maintien de la croissance et la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation...Les députés de Hanoi ont suggéré que la ville accorde plus d'attention et fasse mieux à l'accueil des citoyens, au dialogue et au traitement des plaintes et des dénonciations. Ils ont souhaité que la ville prépare bien le projet de Loi sur la Capitale (amendé), favorisant le développement vigoureusement de Hanoi.Le vice-président du Comité municipal du Front de la patrie, Dam Van Huan, a soulevé les propositions et recommandations des électeurs de la capitale, concernant la suppression des obstacles dans la Loi foncière, le décaissement des projets d'investissement public, la gestion étatique de l'environnement, la prévention et la lutte contre les incendies, l'accueil et le règlement des pétitions des citoyens. - VNA