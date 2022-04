Hanoi à la saison du changement de couleur des feuilles

Les fleurs de tabebuia aurea (appelé phong linh en vietnamien), originaires d’Amérique du Sud, ont été importés au Vietnam ces dernières années afin d’animer les rues et les espaces verts dans plusieurs nouveaux quartiers résidentiels de leur spectaculaire couleur jaune vif. Ils sont en pleine floraison entre mars et mai, créant un paysage romantique, attirant professionnels et amateurs de photographie. Photo: VNA