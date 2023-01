Hanoï (VNA) – Le tronçon de la rocade N°2 reliant le pont Vinh Tuy au carrefour Nga Tu So, Hanoï, a été ouvert à la circulation mercredi matin 11 janvier.Ce tronçon comprend un autopont long d’environ 5km reliant le pont Vinh Tuy au carrefour Nga Tu So, et une route au-dessous de plus de 3km reliant le pont Vinh Tuy au carrefour Nga Tu Vong.D’un investissement total de plus de 9.997 milliards de dôngs (425,4 millions de dollars), ce projet a été mis en chantier en 2018, sous forme de contrat de construction-transfert (BT). Le maître d’ouvrage est Vingroup.