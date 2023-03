Hai Phong (VNA) – La production et les activités commerciales des entreprises des zones économiques et des zones industrielles de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) sont toujours la force motrice et le levier pour aider la ville portuaire à être continuellement en tête des localités avec le premier taux de croissance économique du pays.

Par conséquent, le fort développement des zones économiques et des zones industrielles a toujours été d'un intérêt particulier pour les autorités de cette ville dans ses efforts de développement socio-économique.

L'indice de la production industrielle de la ville devrait croître de 13,5 à 14,5% par an, vers une augmentation de la proportion de l'industrie manufacturière dans le PIBR à 46%.



Selon le président du comité populaire municipal Nguyen Van Tung, Hai Phong s'efforce de promouvoir trois piliers du développement économique de l'industrie - la technologie, le port maritime - logistique, le tourisme et le commerce, en particulier le développement industriel d'une manière moderne, intelligente et durable.



La localité a porté une attention particulière au développement drastique des parcs et clusters industriels, qui jouent un rôle déterminant dans le développement socio-économique de la ville.

Pour la période 2021-2025, la ville devrait construire 15 nouveaux parcs industriels d'une superficie totale de plus de 6.200 hectares. Jusqu'à présent, le parc industriel de Xuân Câu d'une superficie de 752 ha et celui de Tiên Thanh d'une superficie de 410,46 ha effectuent les procédures nécessaires pour démarrer la construction dans un proche avenir.

Quatre autres parcs industriels dont : Nam Trang Cat, Thuy Nguyên, Trang Duê 3 et Giang Biên 2 sont en procédures au mnistère du Plan et de l'Investissement et sept autres d'une superficie totale de 3.161 ha sont en préparation pour l'établissement.

Depuis le début de 2023, les autorités municipales ont travaillé avec le comité de gestion des zones économiques de Hai Phong, les localités et les investisseurs des parcs industriels pour dégager les obstacles et accélérer l'expansion et le développement des parcs industriels.

Le chef du comité de gestion des zones économiques de Hai Phong, Lê Trung Kiên, a indiqué que l'investissement total dans les zones industrielles et les zones économiques représente 93% du capital d'investissement direct étranger (IDE) investi dans la ville.



Parallèlement au développement de nouveaux parcs industriels, les autorités municipales se sont également concentrées sur l'expansion des parcs industriels et des clusters industriels existants, en vue de créer des bases solides pour attirer davantage d'investissements, en faisant de Hai Phong l'une des principales localités d'industrialisation et de modernisation du pays conformément à avec la Résolution du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Hai Phong d'ici 2030, avec une vision jusqu'en 2045

En 2022, plus de 81% du capital d'investissement des IDE de 56 projets sont dans les domaines de la haute technologie, de la transformation et de la fabrication. Dans le même temps, les entreprises implantées dans les zones économiques et les parcs industriels de Hai Phong ont réalisé un chiffre d'affaires de 26,7 milliards de dollars. Elles ont créé des emplois pour plus de 195.000 travailleurs… -VNA