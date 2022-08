Hai Phong attire des projets d'IDE de qualité. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Les séminaires sur l'environnement d'investissement de la ville de Hai Phong ont été co-organisée les 23 et 24 août à Séoul et dans la province du Gyeonggi par le Comité populaire de la ville de Hai Phong (Nord) et la Chambre de Commerce et d'Industrie sud-coréenne (KCCI).

Ils font partie d'une série de programmes pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée et visent à informer les investisseurs sud-coréens du développement socio-économique de cette ville portuaire et du Vietnam, à attirer des projets d'investissement de qualité et efficaces dans les zones industrielles (ZI), les zones économiques (ZE) de Hai Phong, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération entre les investisseurs sud-coréens et la ville de Hai Phong dans les temps à venir.

Nguyên Van Tung, président du Comité populaire de Hai Phong, présente des polotiques pour attirer des investisseurs sud-coréens. photo: VNA



Les autorités de la ville de Hai Phong ont également présenté des politiques majeures pour faire de Hai Phong une ville industrielle moderne, intelligente, et durable à l'échelle de l'Asie du Sud-Est d'ici 2030 avec une vision à l'horizon 2045, ainsi que son environnement d’affaires favorable et sécuritaire destiné aux investisseurs étrangers, y compris ceux sud-coréens.

Actuellement, la ville recense 827 projets d'investissements directs étrangers (IDE) en vigueur avec un capital social total de près de 24 milliards de dollars. La République de Corée est un partenaire d'investissement stratégique de Hai Phong, maintenant sa position de premier investisseur étranger dans la ville depuis des années.

La ville a attiré 755,75 millions de dollars d’IDE au cours du premier semestre de l’année. Ce chiffre ne représente que 56,2% du montant enregistré à la même période de l'année dernière.

Le comité de gestion des zones industrielles et économique de Hai Phong a délivré la licence d’investissement à 21 nouveaux projets d’IDE et autorisé des investissements additionnels pour 18 projets d’IDE en opération.

Hai Phong s'est fixé pour objectif d'attirer 11 milliards de dollars d'IDE pour la période 2021-2025. La ville donne la priorité aux investissements dans les secteurs de pointe et les projets utilisant des technologies modernes et respectueuses de l'environnement.

La ville encourage également des projets d'IDE ayant des liens avec des entreprises nationales dans la chaîne de valeur et augmentant le taux des composants fabriqués dans le pays.

Photo: VNA



A ce jour, le groupe LG est le plus grand investisseur étranger à Hai Phong. Ce groupe a investi à ce jour dans sept projets d'une valeur de 7,24 milliards de dollars dans le parc industriel de Trang Duê dans le district d'An Duong. Une cinquantaine d’entreprises investissent dans des projets satellites pour LG dans le même parc industriel, qui cumulent un capital total de près d’un milliard de dollars.

Outre LG, d’autres grands groupes ont également versé des investissements à Hai Phong. Jusqu’au 31 décembre 2021, les zones industrielles de la ville ont attiré 420 projets d’IDE cumulant un montant total d’environ 19,1 milliards de dollars.

En 2022, l'Autorité de la zone économique de Hai Phong vise à attirer de 2,5 à 3 milliards de dollars. Il s’agit d’une ressource importante pour le développement, la croissance du PIB, les recettes budgétaires de la ville comme du pays.

Afin de continuer à maintenir ses résultats d'IDE, la ville devrait déployer des mesures pour attirer des ressources humaines pour travailler dans les zones industrielles, a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti Tran Luu Quang, ajoutant qu'au cours de la période 2021-2026, la ville avait besoin d'environ 200.000 travailleurs venus d'autres localités.

Pour que Hai Phong devienne une "terre propice", les unités concernées devraient construire rapidement des logements sociaux, développer le système de santé et des écoles, et accélérer la réforme des formalités administratives en vue de répondre aux besoins des travailleurs. -VNA