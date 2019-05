Photo: Internet

Hai Phong (VNA) – Le porte-conteneurs Wan Hai 805 a jeté l'ancre le 7 mai au terminal conteneur HITC (Hai Phong International Container Terminal) à Cat Hai, devenant le plus gros navire de ce genre à y accoster.

D'une longueur de 330 mètres et d'un tonnage de plus de 132.000 DWT, le Wan Hai 805, équipé par les compagnies Wan Hai (Taïwan, Chine), Cosco (Chine) et PIL (Singapour), peut embarquer près de 12.000 TEU.

Le 11 avril dernier, HITC a accueilli le porte-conteneurs Northern Jaguar, d’une longueur de 334 mètres, d’un tonnage de 108.731 DWT et d'une capacité de 8.814 TEU. -VNA