Hai Phong, 10 août (VNA) – Le Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong (HEZA) a tenu une séance de travail avec une délégation de la ville de Danzhou, dans la province chinoise de Hainan, le 10 août.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Le chef du Comité de gestion, Le Trung Kien, a donné aux invités un aperçu de Hai Phong, soulignant que la ville possède les cinq principaux modes de transport : route, mer, chemin de fer, voies navigables intérieures et air. La ville portuaire du Nord est l'un des trois pôles de croissance économique importants de la région économique clé du Nord.Hai Phong vise également un modèle de zone de libre-échange étroitement intégré au développement d'un centre de services logistiques moderne dans la ville, en particulier dans le nouveau contexte, a-t-il déclaré, ajoutant que la ville agrandit 15 parcs industriels (IP) sur un site de 6.418 ha et 23 pôles industriels couvrant une superficie totale de 973 ha. L'objectif est d'ajouter 15 IP supplémentaires et 23 clusters industriels répondant aux normes modernes d'ici 2025.Au premier semestre de cette année, le total des investissements étrangers directs dans la ville a atteint 1,98 milliard de dollars, soit 165 % par rapport à la même période l'an dernier, atteignant 99 % du plan annuel. Cumulativement, il existe actuellement 872 projets actifs à capitaux étrangers d'une valeur de 26,15 milliards de dollars. Parmi eux, 146 projets viennent de Chine avec un capital social total d'environ 1,1 milliard de dollars.Parmi les 42 pays et territoires investissant dans la ville, la Chine se classe troisième en nombre de projets et sixième en valeur. Hai Phong crée toujours les conditions les plus favorables et souhaite recevoir le soutien et la coopération bilatérale de partenaires et d'investisseurs, a déclaré Le Trung Kien.Zou Guang, secrétaire du Comité du Parti de Danzhou et chef de la délégation, souhaite apprendre de l'expérience dans la gestion des ports maritimes, de la logistique. Il a également évoqué la zone de libre-échange à Hainan et proposé plusieurs contenus de coopération bilatérale.- VNA