Le président du Comité populaire de la villz de Hai Phong Nguyen Van Tung. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La ville de Hai Phong continue d'être une destination de choix pour les investisseurs nationaux et étrangers.

C’est ce qu’a déclaré le président du Comité populaire municipal Nguyen Van Tung lors d’une réunion avec plus de 300 entreprises nationales et d'IDE, à l'occasion du Nouvel An du Rat 2020, tenue lundi soir 13 janvier.

A cette occasion, le président Nguyen Van Tung a informé les délégués des réalisations socio-économiques remarquables de la ville en 2019, avec la plupart des indicateurs économiques atteignant des taux de croissance élevés.

Hai Phong a enregistré en 2019 une croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de 16,68%, le niveau le plus haut jamais atteint.

La collecte du budget de l'État a atteint 89.686 milliards de dongs (3,87 milliards de dollars), en hausse de 20,5% sur un an, tandis que le port de Hai Phong a traité quelque 129,2 millions de tonnes de marchandises, en hausse de 18,51% par rapport à l'an dernier, a-t-il déclaré.

L'année dernière, une multitude de grandes sociétés ont fait de gros investissements dans la ville, dont Vingroup qui a dépensé des centaines de milliers de milliards de dongs dans des projets de divertissement, de logements, de zones urbaines et d’hôpitaux. Et le groupe BRG a investi plus de 2.100 milliards de dongs dans le projet de golf-villas de Do Son et plus de 1.000 milliards de dongs dans celui d’hôtel Hilton cinq étoiles.

En 2019, la ville comptait plus de 1.000 entreprises qui ont contribué à plus d'un milliard de dongs au budget de l'État, 11 entreprises figurant dans le Top 500 des grandes entreprises du Vietnam et 13 dans le Top 500 des plus grandes entreprises privées du Vietnam.

Ces entreprises se sont également engagées de manière active dans un large éventail d'activités pour soutenir les programmes municipaux de promotion du bien-être social, a-t-il ajouté.-VNA