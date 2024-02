Nhập mô tả cho ảnh

Hai Duong (VNA) - Dans l'après-midi du 26 février, le Comité populaire de la province de Hai Duong (Nord) a reçu une délégation de la ville sud-coréenne de Suwon.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Minh Hung, Hai Duong compte actuellement 126 projets d'investissement sud-coréens, pour un capital total enregistré de 1,4 milliard de dollars. La République de Corée est l'un des grands investisseurs dans la province, représentant 23% du nombre de projets d’investissement direct étranger (IDE) et 14% du montant total des capitaux.



Évaluant la coopération entre Hai Duong et Suwon, Nguyen Minh Hung a affirmé que ces derniers temps, les deux localités s’étaient activement coordonnées pour mettre en œuvre de nombreuses activités visant à renforcer l’amitié et la coopération dans de nombreux secteurs.



Les dirigeants de Hai Duong ont demandé aux représentants de Suwon d’aider la province vietnamienne à attirer des investisseurs, à construire des hôpitaux internationaux, à former des ressources humaines de qualité... Ils ont également proposé que la ville sud-coréenne envoie des troupes à la Fête du Printemps de Con Son-Kiep Bac pour présenter la culture de son pays.



Hwang In Guk, maire adjoint de la ville de Suwon, a suggéré que les deux parties continuent de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines dans les temps à venir.



Lors de la réunion, les dirigeants des deux parties ont signé un protocole d'accord sur leur coopération pour la période 2024-2026. Les deux parties ont convenu de coopérer pour promouvoir la compréhension mutuelle à travers des activités culturelles, artistiques et sportives, et explorer le potentiel de coopération dans des domaines tels que l'éducation et la formation, le commerce, le développement durable...



Hai Duong et Suwon ont établi leurs relations d’amitié et de coopération en juillet 2004.-VNA