L’ L’ île aux aigrettes de Chi Lang Nam dans le district de Thanh Miên, province de Hai Duong, Photo: VNA

Hai Duong (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a classé en juillet 2014 l’île aux aigrettes de Chi Lang Nam dans le district de Thanh Mien, province de Hai Duong, en tant que vestige national. Au cours des années précédentes, les activités de piégeage, de chasse et de collecte d'œufs d'aigrettes ont entraîné une diminution de leur nombre sur l'île.

Face à cette situation, les autorités du district de Thanh Mien ont élaboré un plan et a collaboré avec le comité de gestion de l’île et les habitants pour protéger les oiseaux. Grâce à ce plan, le nombre d'aigrettes a augmenté de plus en plus. La site est actuellement le refuge pour 18 à 19 milliers d’aigrettes.

Nguyen Dang Giam, chef adjoint du comité de gestion de l’île aux aigrettes de Chi Lang Nam, a informé que son comité a coopéré avec le comité populaire de la commune de Chi Lang Nam afin de créer une équipe autonome composée de 56 membres, repartis en trois groupes chargés des services à terre, du transport et de la sécurité. Il s'agit de gens vivant autour de l'île, chargés de détecter, de prévenir et de gérer les activités destructrices.

Le comité de gestion de l’île collabore également avec des scientifiques vietnamiens et étrangers pour étudier les caractéristiques de chaque espèces d'aigrettes afin de procéder aux ajustements nécessaires en vue de créer un habitat convenable pour ces oiseaux.

Située sur le lac d’An Duong, le site comprend deux petites îles d'une superficie totale de plus de 7.000 m², abritant des milliers d’échassiers de plusieurs espèces.

Le nombre croissant d'aigrettes a attiré des milliers de touristes. Les visiteurs sont informés sur les règles à suivre pour obtenir la meilleure expérience possible tout en assurant la tranquillité des oiseaux.