Photo: internet



Hanoï (VNA) - À l’occasion du 65e anniversaire de sa libération, la ville de Hai Duong, située à 58km à l’est de Hanoï, vient d’être officiellement reconnue par le Premier ministre «ville de première catégorie».



Nguyên Van Hài, aujourd’hui âgé de 90 ans, a été secrétaire adjoint du comité municipal du Parti communiste vietnamien et président du comité populaire de Hai Duong. Il y a 65 ans, le 30 octobre 1954, il rejoignait, dans la rue, les milliers d’habitants et de soldats pour fêter la libération de leur ville. Il se souvient de l’ambiance extraordinaire de cette journée historique:

«Vers 8 heures, le dernier soldat français a emprunté le pont de Phu Luong pour quitter la ville. Un meeting a eu lieu à 9 heures dans le Parc Dôc Lâp et à Thành Dông. Vers 10 heures, les nouvelles autorités ont décrété le couvre-feu et la loi martiale. La reprise administrative de Hai Duong s’est effectuée en une seule journée».

À l’époque de l’occupation française, Hai Duong était un bourg pauvre sans électricité ni eau, les logements et les rues étaient insalubres et 80% de la population étaient illettrés. Aujourd’hui, grâce aux efforts conjugués de la population et des autorités, la pauvreté est en très net recul et la ville est devenue le moteur économique de la province. En quelques années, des usines spécialisées dans la fabrication de céramique, de nouilles ou le traitement des eaux, se sont implantées et ont permis à Hai Duong de se développer. La ville affiche maintenant une croissance annuelle de 14%, ce qui permet à la province du même nom de figurer parmi les 17 localités économiquement autonomes du pays.



Au fil des années, Hai Duong a modernisé ses infrastructures, élargi son réseau routier et bâti des espaces verts un peu partout dans la ville. Van Ca Quyêt, un photographe passionné par la physionomie urbaine, a fait plusieurs photos sur ce thème dont une sur les 200 ans de la ville et une autre à l’occasion de sa reconnaissance en tant que ville de deuxième catégorie.

«J’ai pris ces deux photos en 2004 et en 2009. Hai Duong a beaucoup changé depuis son classement en ville de première catégorie. En 2004, il n’y avait pas d’immeubles. Pour réaliser cette photo des feux d’artifice à l’occasion des 200 ans de la ville, j’ai dû monter sur la terrasse d’un atelier de marbre. Lorsque j’ai pris la deuxième photo, il y avait des maisons à trois étages», a-t-il souligné.

En 65 ans, la superficie de Hai Duong a été multipliée par quatre. Son charme d’antan a été conservé et les très belles demeures françaises de l’époque de la colonisation accueillent aujourd’hui les sièges de certains ministères. Les sites historiques ont été préservés comme la maison située 17 rue Dông Môn, le château d’eau, le vieux quartier de Dâu Ghi, le pont de Phu Luong, l’embarcadère Hàn et sont de véritables traits d’union entre le passé et le présent. Pham Quy Mùi, un historien, explique:

«L’immense érudit Nguyên Trai a parfaitement décrit la personnalité des habitants de Hai Duong: indomptables pendant la guerre, ils sont aujourd’hui des citoyens engagés et responsables avec un fort penchant pour les études».



Pour affirmer son titre de ville de première catégorie, Hai Duong se lance dans la réalisation d’un programme qui vise à promouvoir les cinq villes satellites de la région (Gia Lôc, Nam Sach, Thanh Hà, Tu Ky et Lai Cach).

Trân Hô Dang, vice-président du comité populaire municipal, explique: «L’objectif de notre localité est de construire une ville verte, prospère et intelligente et de faciliter la vie de nos habitants. Nous encourageons les investissements privés dans les infrastructures et la construction d’habitations sociales».

Hai Duong est déterminée à bâtir une ville intelligente dans une démarche de développement durable. -VOV/VNA