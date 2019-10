La ville de Hai Duong. Photo: VNA

Hai Duong (VNA) – Le Comité populaire de la province de Hai Duong (Nord) a tenu le 26 septembre une réunion discutant des mesures pour accomplir les objectifs de développement socio-économique pour le reste de l’année.

Les services et secteurs provinciaux doivent se concentrer dans le règlement des conséquences de la peste porcine africaine, encourager la création de nouvelles entreprises et lever des obstacles rencontrés par les entreprises locales, a demandé Nguyen Duong Thai, président du comité populaire provincial.

Près de 400.000 porcs infectés par la peste porcine africaine ont été abattus à Hai Duong. La province continue de contrôler l’abattage et de suivre les évolutions de cette épidémie.

Lors du 4e trimestre, Hai Duong accélérera la planification et la construction de quelques zones industrielles et cités urbaines ainsi que la mise en œuvre du programme de promotion du commerce et de développement de l’e-commerce pour la période 2016-2020.

Au cours des neuf premier mois, la province a autorisé la création de 1.212 entreprises, représentant 50% du plan annuel fixé.

Les autorités provinciales cherchent à accélérer la réforme administrative, à améliorer l'environnement des affaires et à soutenir les petites et moyennes entreprises locales. En octobre prochain, elles organiseront un dialogue avec la communauté d’entreprises locales.

Selon le rapport du service provincial du Plan et de l’Investissement, entre janvier et septembre, Hai Duong a réalisé plus de 14.200 milliards de dongs de recettes budgétaires, +22% sur un an et 95,8% du plan fixé.

La province a aussi attiré plus de 650 millions de dollars d’investissement direct étranger, soit une hausse de 32% en glissement annuel. -VNA