L'hôtel Purple Lotus dans la ville de Hai Duong. Photo: baohaiduong.vn



Hai Duong (VNA) - Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Hai Duong, lors des neuf premiers mois de l'année, cette province a accueilli plus de 3,2 millions de touristes, soit une hausse de 13,2% en glissement annuel.

Sur ce chiffre, plus de 1,2 million de touristes ont passé la nuit, en hausse de 12,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Le tourisme provincial a réalisé un chiffre d'affaires de 1.490 milliards de dongs entre janvier et septembre, soit une hausse de 10,6%.

Rien qu'au 3e trimestre, Hai Duong a accueilli environ 1,1 million de touristes. La province devrait atteindre l'objectif de recevoir 4,2 millions de touristes cette année.



Elle possède actuellement plus de 160 établissements d'hébergement, avec environ 4.650 chambres.



Hai Duong compte plus de 2.207 sites historiques et culturels, dont 144 sites et 4 complexes ayant reçu le statut de "site national spécial". Cette année, le nombre de touristes devrait augmenter de 8% pour atteindre plus de 1,6 million en 2020. Et le secteur du tourisme contribuera de 2 à 2,5% au Produit intérieur brut (PIB) de la province. -VNA