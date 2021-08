Hanoï (VNA) - Le programme de formation sur "l'égalité des genres et leurs bénéfices" (Gender Equality and Returns - GEAR), alliant connaissances techniques, développement du leadership et pratique sur le terrain stimule les carrières des femmes et leurs performances en entreprise au Vietnam.

Dans son nouveau rôle, Thân Thi Thuy (gauche) supervise et forme 27 opérateurs de couture.Photo : Better Work/CVN

Thân Thi Thuy cousait des vêtements dans une usine vietnamienne depuis deux ans, avant que son manager ne la considère pour un poste de superviseur. "J'avais confiance en mes compétences en couture, mais pas assez en moi-même et en mes compétences en gestion", déclare Thuy.

Après avoir acquis de nouvelles compétences techniques et de leadership grâce à un programme de formation pour les travailleuses prometteuses du vêtement, la carrière de Thuy a décollé. "Aujourd'hui, je gère 27 ouvrières sur une ligne de couture. Je forme les travailleuses pour que chaque membre de la ligne puisse gérer au moins deux processus, je réduis les goulots d'étranglement et améliore leurs compétences", a-t-elle déclaré après sa promotion. Au Vietnam, où les femmesreprésentent plus de 80% de la main-d'œuvre de l'industrie du vêtement, passer d'opératrice de couture à superviseur représente une belle opportunité d'évolution.



Cependant, une telle progression n'est pas simple. C'est une étape majeure qui nécessite de l'expérience, des connaissances techniques, des compétences en leadership, une communication affirmée et de la confiance. Dans dix usines de confection au Vietnam, plusieurs travailleuses comme Thân Thi Thuy ont bénéficié du programme de formation du GEAR, qui a doté ces opératrices des compétences techniques et générales nécessaires pour remplir des rôles de supervision. GEAR - une initiative de Better Work, un partenariat entre la SFI et l'Organisation internationale du travail des Nations unies - a débuté au Bangladesh en 2016 et a été adapté pour le Vietnam en 2019.



Les femmes superviseures stagiaires ont suivi une formation en classe portant sur des sujets tels que la gestion de la production, la mesure de l'efficacité, la gestion du lieu de travail et le contrôle de la qualité. Pour mieux intégrer l'apprentissage en classe, les participantes se sont ensuite exercées sur leur lieu de travail tout en recevant des séances de coaching mensuelles pour affiner leurs compétences.



GEAR intègre des concepts de fabrication au plus juste et se concentre sur le développement de compétences liées à la résolution de problèmes, afin, au final, d’améliorer la productivité des lignes qu'elles gèrent. La formation porte ses fruits. Malgré la pandémie de COVID-19, huit des dix usines où le projet est mis en œuvre ont augmenté le taux d'efficacité sur toutes les lignes supervisées par les stagiaires GEAR, de 74% (pré-formation) à 83% (à la fin des sessions de coaching) en moyenne. En outre, sept usines ont enregistré des taux de défauts nettement inférieurs.





22/30 aspirantes superviseuses ont été ensuite promues à des postes de supervision

Parmi les 30 aspirantes superviseuses qui ont terminé le programme GEAR, 22 ont été ensuite promues à des postes de supervision ou à d'autres postes de niveau supérieur peu de temps après la formation, augmentant ainsi leurs revenus et leurs perspectives de carrière. Toutes ont profité de GEAR pour approfondir leurs connaissances et apprendre de nouvelles techniques de gestion.

Cette année, GEAR formera 30 femmes supplémentaires au Vietnam, dans dix nouvelles usines. Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

"Je peux gérer la ligne bien et logiquement. Je sais comment équilibrer les lignes, résoudre les goulots d'étranglement, faire correspondre les bonnes personnes au bon poste, gérer les absences des travailleurs, soutenir les autres équipes, réduire le taux de défauts et augmenter la productivité au niveau de la ligne", déclare Pham Hông Thai Thao, un stagiaire GEAR. La formation a permis aux stagiaires de prendre confiance dans leur capacité à prendre les bonnes décisions au moment opportun et à communiquer efficacement, des compétences particulièrement en cette période incertaine liée à la pandémie.

Les usines de confection du monde entier connaissent de profondes perturbations pendant la pandémie. Lorsque certaines usines ont réaffecté une partie de leur production à la production d'équipements de protection individuelle (EPI) pour rester à flot, la flexibilité et les compétences nouvellement acquises des superviseuses formées par GEAR ont contribué à leur capacité à s'adapter rapidement.



La plupart des usines continueront d'intégrer les méthodes GEAR dans leurs opérations, par exemple en utilisant l'approche japonaise Kaizen d'amélioration continue pour identifier les domaines à améliorer. -CVN/VNA



À la mi-2020, GEAR au Vietnam a été intégré dans le cadre de l'offre de formation régulière de Better Work et s'est déjà étendu à cinq autres usines au Vietnam. Tout au long de 2021, GEAR formera 30 femmes supplémentaires au Vietnam, dans dix nouvelles usines.



Au même moment, au Bangladesh, GEAR continue de se développer et a pour objectif d’être mis en œuvre dans 80 usines d’ici la fin de 2022, créant plus d'opportunités pour des centaines de femmes comme Thân Thi Thuy.



Les formations GEAR dans dix usines de confection au Vietnam ont été mises en œuvre en partenariat avec le gouvernement du Japon. Ce projet a été mené par la Société financière internationale (IFC) en étroite collaboration avec Better Work Vietnam (Travailler mieux) et Kim Dang Consulting. - CVN/VNA