Hà Tinh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de Hà Tinh (Centre) d’identifier son propre potentiel et ses avantages pour se développer rapidement et durablement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie à Hà Tinh, le 11 juin. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a fait ces remarques samedi 11 juin lors d’une cérémonie marquant les 65 ans de la visite du Président Hô Chi Minh à Hà Tinh (15 juin) et le 15e anniversaire de la ville de Hà Tinh (28 mai).

Hà Tinh devrait redoubler d’efforts, transformer sa tradition de solidarité, sa culture et son héritage en ressources pour suivre efficacement les enseignements du Président Hô Chi Minh, a-t-il appelé.

Il a souligné que Hà Tinh ne devrait pas sacrifier le progrès social et l’égalité, ainsi que le bien-être social pour la croissance économique, exhortant la localité à devenir une province où l’industrie, l’agriculture et les services sont les moteurs de sa croissance.

Le Premier ministre a également demandé à la province de consolider la défense et la sécurité nationales, d’assurer la sécurité politique, la sécurité et l’ordre social, de renforcer son intégration internationale et sa coopération avec les provinces frontalières du Laos.

La tâche immédiate réside dans la prévention et le contrôle du Covid-19 et la reprise socio-économique, a-t-il dit, exprimant son espoir qu’avec sa ferme volonté, Hà Tinh prospérera dans les temps à venir.

A cette occasion, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Nguyên Xuan Phuc et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê ont envoyé des corbeilles de fleurs à Hà Tinh en guise de félicitations.

Plus tpot, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens au Président Hô Chi Minh sur un site commémoratif de la ville de Hà Tinh. – VNA