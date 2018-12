Hà Tinh (VNA) – «Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ», ou «Les cartes et l’itinéraire du voyage d’un envoyé en Chine» au 18e siècle, a été inscrit fin mai dernier au Registre «Mémoire du monde» de l’UNESCO qui a apprécié cet ancien document rare et précieux concernant les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine.

Ce patrimoine documentaire a été précieusement conservé dans la province de Hà Tinh. Photo : VNA

L’ouvrage a été inscrit au patrimoine "Mémoire du monde" lors de la 8e réunion générale du Comité régional "Mémoire du monde" de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique (MOWCAP) qui s’est déroulée du 29 au 31 mai dernier à Gwangju, en République de Corée.



Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ appartenaient à la lignée des Nguyên Huy, dans la province centrale de Hà Tinh. Avec des écrits, des dessins et des cartes, le livre enregistrait les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine au 18e siècle à travers les voyages des émissaires vietnamiens.



Il a été compilé et rédigé par Nguyễn Huy Oánh, troisième lauréat au concours mandarinal suprême qui vécut entre 1713 et 1789, sur la base de documents d’anciens envoyés et de documents historiques, ainsi que de notes de ses propres voyages de 1766 à 1767, où il fut chef d’une mission de la Cour royale.



Les documents manuscrits sont également la seule version de ce type conservée par la lignée des Nguyên Huy dans le village de Trường Lưu (actuellement appelée commune de Trường Lộc dans le district de Can Lộc). Les cartes à l’intérieur sont dessinées avec trois couleurs sur du papier dó, papier poonah, avec des notes en caractères chinois.



