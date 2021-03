Ha Nam, 20 mars (VNA) - La province de Ha Nam (Nord) a intensifié les activités de promotion des investissements en République de Corée et participé aux activités culturelles sud-coréennes au Vietnam, a déclaré un responsable local.

Photo d'illustration/VNA

Le président du Comité populaire provincial, Truong Quoc Huy, a déclaré à l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh-wan lors d'une séance de travail le 19 mars à Ha Nam que la province attache de l'importance à son amitié et à sa coopération efficace avec l'ambassade de la République de Corée ainsi que l'organisation de promotion du commerce des deux pays.Ha Nam a mis en place un centre de promotion du commerce de la République de Corée, appelé Korea Desk. Les entreprises sud-coréennes de Ha Nam ont créé une association, visant à se soutenir mutuellement dans la production et les affaires.En mars 2021, Ha Nam comptait 148 entreprises sud-coréennes, représentant 45% des entreprises d'IDE dans la localité, avec un investissement total de 1,6 milliard d’USD, a déclaré Truong Quoc Huy, ajoutant que ces entreprises employaient 30.000 travailleurs.La province attache une grande importance à la capacité opérationnelle des entreprises sud-coréennes et a mis en œuvre de manière drastique des solutions pour résoudre leurs problèmes de pénurie de main-d'œuvre, selon le responsable.Il a proposé à l'Ambassade de la République de Corée au Vietnam d'aider à promouvoir l’environnement d'investissement de Ha Nam auprès des entreprises sud-coréennes, d'organiser des cours de formation en coréen et de former des ressources humaines de haute qualité pour les entreprises sud-coréennes.Des représentants d'organisations de promotion des investissements et d'entreprises sud-coréennes ont fait l'éloge de l'environnement d'investissement local, en particulier de l'intérêt ouvert du Comité populaire provincial aux investisseurs.Les entreprises sud-coréennes ont suggéré à Ha Nam de surmonter des obstacles pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre, en particulier de main-d'œuvre de haute qualité, et de fournir une aide au logement aux experts sud-coréens.Park Noh-Wan a déclaré que l'ambassade avait coopéré avec les agences et organisations vietnamiennes pour faire progresser les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral.L'ambassade continuera de promouvoir l'image de Ha Nam en tant que localité amicale et modèle auprès des entreprises et des groupes sud-coréens, a-t-il promis. - VNA