Cérémonie de mise en chantier d'une route reliant la route provinciale 342 à la Nationale 279 en passant par le centre de la commune de Son Duong. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Le 27 décembre, la ville d'Ha Long (province de Quang Ninh, Nord) a mis en chantier deux axes de circulation permettant de relier des communes montagneuses au centre-ville.



Il s'agit d'une route reliant la route provinciale 342 à la Nationale 279 en passant par le centre de la commune de Son Duong, et d’une route dans la commune de Le Loi.



La première fera une longueur de près de 11 km, représentant un investissement de 818 milliards de dongs. Les travaux dureront environ un an et le projet sera mis en service fin 2024.



La seconde, d’une longueur de 610 m, représente un investissement de plus de 55 milliards de dongs. Les travaux dureront environ six mois.-VNA