Quang Ninh (VNA) - La ville de Ha Long dans la province côtière du de Quang Ninh (Nord) a prévu de dépenser 2,5 billions de dongs (près de 108 millions de dollars) pour 57 travaux publics, en particulier des projets d’infrastructure de transport en 2020.

Autoroute Ha Long - Van Don. Photo: VNA



La construction du périphérique côtier de Tran Quoc Nghien a été relancée après la fête du Nouvel An lunaire et devrait s’achever en avril de cette année, créant un nouvel espace touristique dans la ville.Jusqu’à 950 milliards de dongs ont été investis dans la rénovation et l’extension des rues des quartiers de Hong Hai et Hong Ha, reliant les principaux axes de transport.Les trottoirs pour piétons de la rue Dang Ba Hat seront rénovés pour un coût total de 210 milliards de dongs.De plus, la Place du 30 octobre, le port de pêche du quartier de Cao Xanh et les systèmes de drainage et d’éclairage de la ville seront également améliorés.La ville est déterminée à achever dans les délais prévus les travaux de dégagement des terrains pour des projets clés tels que les ponts Cua Luc 1 et Cua Luc 3, et les routes reliant l’autoroute Ha Long - Van Don et le quartier de Hoanh Bo, dans le but de promouvoir le développement dans des zones éloignées.L’autorité municipale a également coordonné avec les agences concernées pour accélérer les travaux de dégagements des terrains pour les projets lancés l’année dernière. – VNA