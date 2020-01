Le vice-président du Comité populaire de Ha Giang, Trân Duc Quy offre des cadeaux aux premiers visiteurs étrangers dans sa province. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Ha Giang (Nord) a organisé le 1er janvier une cérémonie d’accueil des premiers touristes étrangers de l’année 2020.

Le vice-président du Comité populaire provincial Trân Duc Quy et des responsables du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme ont offert des cadeaux riches d’identités culturelles des 19 ethnies locales à ces visiteurs.

La cérémonie a inauguré une série d’activités de promotion du tourisme de cette localité.

En 2019, la province de Hà Giang a accueilli plus de 1,4 million de touristes dont plus de 225.000 étrangers. Elle a été élue l’une des dix destinations les plus attrayantes du Vietnam et des 20 destinations à découvrir par le site hostelworld.com.

Pour atteindre l’objectif d’accueillir 1,6 million de touristes en 2020, Ha Giang se concentre sur le développement de l’écotourisme lié à la préservation et à l’exploitation des valeurs culturelles des ethnies locales, sur la préservation de la valeur archéologique et du paysage du parc géologique du plateau calcaire de Dong Van - géoparc mondial de l’UNESCO. Elle cherche aussi à améliorer la qualité de ses produits touristiques spécifiques et des services des villages culturels et touristiques. -VNA