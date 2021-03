Le 26 février 2021, l’Institut militaire de recherche médicale et pharmaceutique de l’Académie de la médecine militaire a commencé la deuxième phase d’essai clinique du Nano Covax développé par NANOGEN.

Trois nouveaux cas de coronavirus importés avaient été et détectés mercredi matin et mis immédiatement en quarantaine dans les provinces de Binh Duong et de Kiên Giang (Sud).