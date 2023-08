Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, notamment la signature de la "Déclaration conjointe sur l'établissement du partenariat stratégique" en janvier 2013, les relations entre le Vietnam et l'Italie se sont développées de manière active et profonde.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 50 ans (1972), les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Autrice se développent de manière positive dans de nombreux domaines, notamment sur le plan politique-diplomatique, économique-commercial, culturel et de coopération au développement.