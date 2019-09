An Giang (VNA) – La foire commerciale internationale An Phu - An Giang 2019 s’est clôturée le 2 septembre dans le district d'An Phu, province d’An Giang (delta du Mékong), après six jours de riches activités.

L’événement a attiré plus de 50.000 visiteurs nationaux et étrangers, dont 5.000 Cambodgiens. Les ventes totales ont dépassé les 6 milliards de dongs (près de 261.000 dollars), dont près de 500 millions de dongs d'entreprises d’An Giang.

La foire commerciale internationale An Phu - An Giang 2019 comprenait 240 stands de plus de 110 entreprises vietnamiennes et cambodgiennes. Elle a présenté des produits agricoles, des produits aquatiques, des biens de consommation, des objets de décoration, des produits textile, des chaussures, des produits artisanaux...

En marge de l’événement, de nombreuses activités ont été organisées, notamment spectacles musicaux, démonstrations de machines agricoles, séances de conseil sur le jardinage et la culture des fruits, et exposition de villages artisanaux.

L'événement facilitera les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays de la sous-région du Grand Mékong (GMS), développera le commerce transfrontalier, contribuera à la stabilité de la région frontalière du Sud-Ouest.

Une opportunité aussi pour les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes de présenter leurs produits et atouts.

La foire, passant du statut de foire provinciale à celle internationale, fait partie du Programme national de promotion du commerce 2019 approuvé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. -VNA