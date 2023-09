Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong a présidé lundi après-midi 11 septembre à Hanoi un banquet solennel offert en l’honneur du président américain Joe Biden en visite d’État au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong.

Le président vietnamien Vo Van Thuong lors du banquet solennel offert en l’honneur du président américain Joe Biden, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA

Dans la continuité de la longue histoire des relations Vietnam-États-Unis, avec la confiance, la compréhension et le respect mutuels, avec le nouvel élan que les deux pays ont créé lors de cette visite au Vietnam du président Joe Biden, le partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis se développera fortement et substantiellement, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays, contribuant positivement à la paix, à l’amitié, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde, a déclaré le président Vo Van Thuong.

Il a souligné que cinq mois après la naissance d’un Vietnam indépendant, le 16 février 1946, le président Hô Chi Minh avait envoyé une lettre au président Harry Truman lui transmettant le souhait du Vietnam d’établir des "relations de coopération complète" avec les États-Unis. Cependant, en raison des conditions et circonstances historiques, ce souhait a dû traverser de nombreux obstacles et défis.

"Et nous les avons surmontés pour affirmer avec joie que les relations entre le Vietnam et les États-Unis ne sont jamais aussi épanouissantes qu’aujourd’hui ; les deux anciens ennemis sont devenus deux partenaires stratégiques intégraux. Il s’agit vraiment d’un modèle dans l’histoire des relations internationales en termes de guérison et de construction des relations d’après-guerre. Ce résultat est rendu possible grâce aux efforts communs que de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays pour surmonter les défis, les hauts et les bas de l’histoire", a-t-il poursuivi.

Selon le président Vo Van Thuong, ces près de 50 dernières années, les deux parties ont assisté à de nombreux événements importants et significatifs, à des progrès sans précédent et réalisations exceptionnelles dans de nombreux domaines de coopération entre le Vietnam et les États-Unis, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation aux mécanismes de dialogue et de coordination sur de nombreuses questions et domaines.

Le président américain Joe Biden lors du banquet solennel offert en son honneur, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA

Parmi eux, les deux parties ont obtenu des résultats remarquables dans la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, tels que le projet de décontamination de la dioxine/agent orange, les soutiens américains aux personnes handicapées et aux victimes de deuxième et troisième générations de l’agent orange, le déminage des bombes, des mines et des engins explosifs laissés par la guerre du Vietnam. Tout récemment, le Vietnam et les États-Unis ont coopéré pour expertiser des ossements de martyrs vietnamiens non identifiés.

Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié et remercié des générations d’autorités et de peuples américains, en particulier le président Joe Biden et son épouse, d’avoir soutenu activement le Vietnam dans ce domaine humanitaire.

Évoquant l’allocution du secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a déclaré : "Laisser de côté le passé, surmonter les différences, valoriser les similitudes, s’orienter vers l’avenir", il a mis en avant que le président américain "a réitéré son soutien à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère".

Il a également saisi cette occasion pour remercier les agences, les organisations et les particuliers des deux pays, au fil de nombreuses générations, pour leurs efforts continus visant à cultiver et à développer les relations Vietnam-États-Unis, dont le regretté sénateur John McCain, l’envoyé spécial John Kerry, l’ancien sénateur Patrick Leahy, les amis de longue date du Vietnam.

"Nous poursuivrons ensemble ces efforts, en préservant, en consolidant et en développant chaque jour davantage les relations Vietnam-États-Unis", a déclaré le président Vo Van Thuong.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et le président américain Joe Biden lors du banquet, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA

Dans son allocution de réponse, le président américain Joe Biden a remercié le président Vo Van Thuong pour son accueil solennel, en citant deux verts célèbres dans "Truyên Kiêu" (Histoire de Kiêu) du grand poète Nguyên Du (1766-1820) : "Gloire et bonheur, quelle compensation pour les jours/ Où le destin la traînait dans le vent et la poussière ! Leur amour, en son printemps, chaque jour gagnait en fraîcheur", et a déclaré que "C’est le jour où nous pouvons ressentir la gloire et la chaleur des opportunités infinies qui s’ouvrent à nous."

Mettant en exergue les efforts des deux pays pour "saisir le potentiel de l’avenir", le président Joe Biden a souligné que ce sont de grandes opportunités de prospérité pour les peuples des deux pays.

Évoquant les points communs et les efforts des deux peuples, ainsi que les efforts visant à cultiver et à promouvoir la coopération Vietnam-États-Unis, le président Joe Biden a remercié le regretté sénateur John McCain, l’envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry, avant de souligner : C’est une preuve du long chemin que nous avons parcouru, mais plus important encore, de la direction que continueront à prendre les deux pays à l’avenir. C’est la raison pour laquelle nous avons établi un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable afin d’avancer ensemble, de relever les défis et d’embrasser ensemble l’avenir. – VNA