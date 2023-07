Le glissement de terrain a partiellement enseveli et gravement endommagé trois maisons de 2 à 4 étages. Photo: VNA Le glissement de terrain a partiellement enseveli et gravement endommagé trois maisons de 2 à 4 étages. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La police d'investigation de la ville de Da Lat, province de Lam Dong sur les hauts plateaux du Centre, a engagé des poursuites pénales contre une affaire de violation des règles de construction, conformément à l'article 298 du Code pénal de 2015 (révisé et complété en 2017), qui avait provoqué un glissement de terrain faisant deux morts et cinq blessés le 29 juin.

Selon le colonel Tran Vinh Phu, chef de la division de l’ordre public de la ville, la police de Da Lat a enquêté de manière approfondie sur la cause de l'incident.

La police a convoqué une vingtaine de personnes impliquées pour un interrogatoire et, en même temps, a procédé à un examen sur place et a recueilli des documents pertinents pour clarifier les infractions.

L'incident s'est produit vers 2 heures du matin dans la rue Hoang Hoa Tham, avec un troncon d'un remblai de 380 m de long et 13,4 m de haut qui s'est effondré, déversant de la terre et des pierres sur une tente de fortune en dessous, tuant deux ouvriers et en blessant cinq autres dans une maison voisine.

Le glissement de terrain a partiellement enseveli et gravement endommagé trois maisons de 2 à 4 étages. -VNA