Photo : VNA

Photo : VNA

Lam Dong (VNA) - À l'aube du 29 juin, un grave glissement de terrain causé par de fortes pluies s'est produit dans la ruelle 36, rue Hoang Hoa Tham, quartier 10, ville de Da Lat, province de Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre, détruisant complètement deux maisons. Les deux autres de 3 étages et de 4 étages ont été partiellement enterrées et risquent de s'effondrer.Les forces de secours ont sauvé cinq personnes dans une maison et les ont transporté à la Polyclinique provinciale de Lam Dong. Actuellement, le travail de sauvetage se poursuit toujours et de toute urgence pour rechercher les victimes restantes.Immédiatement après l'incident, les dirigeants du Comité populaire provincial de Lam Dong et du Comité populaire de la ville de Da Lat étaient présents sur place et ont dirigé les opérations de sauvetage.Dans la ville de Da Lat, des glissements de terrain se sont également produits dans de nombreux autres endroits tels que les rues Dang Thai Than, Dong Da, Trieu Viet Vuong, An Binh,... causant l'effondrement de trois autres maisons et faisant une blessée. –VNA