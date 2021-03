Hanoi (VNA) – Glamour, le concert qui propose de voyager dans le répertoire musical français des années Saint-Germain des Prés en passant par les années 1980 et les années 2020 a eu lieu le samedi 20 mars à l’Espace, l’Institut français du Vietnam à Hanoi.



Dès 19h30, une file d’attente immense attendait déjà à l’extérieur de l’auditorium alors que le spectacle ne commençait qu’une demi-heure plus tard.

«J'apprends le français depuis deux ans et j’aime bien participer aux évènements francophones. De plus, aujourd'hui c'est le 20 mars, la Journée de la Francophonie donc c’est l’occasion de rencontrer des amis francophones, de m'enrichir culturellement et de nourrir mon envie de poursuivre mes études en France», explique un jeune présent.

«J'aime beaucoup la langue de Molière et les chansons françaises. Pour moi, la musique est comme une solution magique pour me libérer du stress. Je suis très heureuse d’être la ce soir», a confié une autre.

Photo: VOV

À 20h, l’Auditorium était bondé. Les artistes sont montés sur scène et ont interprété une chanson de Charles Trenet qui nous renvoie à un passé mythifié de l’Hexagone: Douce France.

Les artistes ont enflammé la scène de l’Institut français de Hanoi. Kenjah David, chanteur et guitariste du groupe, a séduit le public par son charme, son sens de l’humour et évidemment sa voix. Son interprétation d’Une belle histoire était unique et très personnelle.

Kenjah David, chanteur et guitariste. Photo : VOV

Après Kenjah, c’était au tour de la chanteuse vietnamienne Da Ngân. Amoureuse de la langue de Molière et des chansons françaises, elle a interprété Je suis malade et Poupée de cire, poupée de son, deux titres des années 1960.

«‘Je suis malade’ est ma chanson préférée et je me la suis fait tatouer sur le bras il y a 10 ans. Elle est vraiment difficile à interpréter. Beaucoup de mes amis me disent que je ressemble à la ‘Poupée de cire’ de la chanson. Les applaudissements du public m’ont confortée dans mon choix artistique», a partagé Da Ngân.

Da Ngân, chanteuse vietnamienne. Photo : VOV

Marianne Jan, qui a joué dans les Misérables à l’Opéra de Hanoi, a interprété «Pour que tu m’aimes encore» de Céline Dion.

Je n’ai pas vu le temps passer. Sur scène, les artistes interpètent déjà la dernière chanson du concert, «La Foule» d’Edith Piaf.

Glamour est dans le contexte sanitaire actuel l’occasion pour les artistes d’exprimer et de partager leur passion de la chanson française avec le public vietnamien.

Marianne Jan (gauche, premier plan). Photo : VOV

Kenjah David a affirmé: «C’est une très bonne opportunité de présenter au public vietnamien les titres français en nouvelle couleur et de faire connaître des chansons françaises plus ou moins modernes parce que l’on va chanter des chansons de 1970 aux années 2020. Les musiciens sont touchés en premier par la crise sanitaire car ils ne peuvent plus se produire dans des lieux publics. Cela dit, nous sommes très chanceux d’être au Vietnam et de pouvoir quand même jouer dans des salles telles que l’Espace, une très belle salle d’ailleurs, qui est capable d’accueillir 250 personnes ici à Hanoi. Donc, je suis très content de cela et j’espère que ça va durer. Et je tiens à remercier les autorités vietnamiennes pour leur efficacité dans la lutte contre ce fléau.»

Cette soirée témoigne également de l’importance de la vie culturelle pour le public vietnamien.

Thierry Vergon, directeur de L'Espace (gauche, au micro) et les artistes. Photo : VOV



«C’est très important de ne pas oublier la culture même dans un contexte difficile. On a la chance au Vietnam de pouvoir continuer à le faire ce qui n’est pas le cas partout. Donc il faut profiter de cette chance. La culture, ça permet de rassembler les gens autour de choses en commun comme la chanson française par exemple. C’est important de ne pas oublier ce qui fait de nous une société même dans un contexte difficile comme le contexte actuel», a précisé Marianne Jan.

«Après la période de crise de Covid-19, c'était très relaxant de rejoindre un spectacle comme aujourd'hui avec mes amis. Bien que je ne comprenne pas parfaitement la langue française, je trouve que la performance des artistes est très intéressante», a affirmé une dame du public.

Ce premier voyage musical est terminé mais il ne s’arrête pas là puisque deux autres concerts sont prévus dans deux mois. J’espère que vous serez nombreux à me rejoindre alors. – VOV/VNA