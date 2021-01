Le portail de paiement international Paypal n'a pas été autorisé par le Vietnam.



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a chargé la Banque d'État du Vietnam (SBV) de concevoir des mesures pour contrôler les transactions financières illégales et l'évasion fiscale via des portails de paiement internationales illicites.

Il a pris la décision à la suite d'une série d'articles dans le journal Lao Dong (Travail) sur le fait que de nombreuses passerelles de paiement internationales comme Paypal et Payoneer, qui n'ont pas été autorisées à fournir des services de paiement intermédiaires par la SBV, sont devenues des outils pour transactions financières, blanchiment d’argent et évasion fiscale.

Le bureau du gouvernement a déclaré que le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh avait chargé le SBV de se coordonner avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Information et des Communications pour examiner la question et identifier rapidement les mesures permettant de contrôler toute illégalité.

Publiés en décembre dernier, une série d'articles du journal Lao Dong décrivaient les tactiques utilisées pour éviter les impôts via les portails de paiement internationales, montrant des lacunes majeures dans la gestion des paiements internationaux et le contrôle des transactions transfrontalières au Vietnam.-VNA