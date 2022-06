La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong répond à des questions de députés lors de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong vient de signer un rapport répondant à des groupes de questions proposées lors de la 3e session de la 15e Assemblée nationale et liées à la gestion et au contrôle des crédits dans des secteurs qui présentent des risques tels que le prêt-emprunt de titres, l'émission d'obligations d'entreprises et l'immobilier.

En avril 2022, les crédits réservés au secteur bousier ont représenté environ 0,5% de l'encours total des prêts de l’économie nationale, principalement des prêts à court terme (98 %). Le solde total des obligations d'entreprise des établissements de crédit à la fin avril 2022 était de 320,4 billions de dongs, représentant une petite proportion du solde créditeur total (2,86 %), ce montrant que les activités d'investissement en obligations d'entreprise des établissements de crédit restaient toujours sous contrôle.

Afin de maîtriser les risques liés aux titres et obligations des entreprises et contribuer à la garantie de la sécurité du système des établissements de crédit, la Banque d'État du Vietnam prend des mesures pour perfectionner progressivement le cadre juridique, avec des réglementations plus strictes.

Elle renforcera également des activités d’inspection et de surveillance stricte de l'octroi de crédit par les établissements de crédit dans le secteur boursier et de l'investissement dans les obligations d'entreprises afin de détecter rapidement les risques potentiels et de prendre des mesures de traitement appropriées.

Concernant le crédit immobilier, la Banque d'État a indiqué qu'à fin avril 2022, son encours total avait atteint près de 2,29 millions de milliards de dongs, en hausse de 10,19% par rapport à la fin 2021 et représentant 20,44% de l'encours total des crédits de l'économie nationale. Son taux de créances douteuses a été de 1,62%.

La Banque d'État cherche à perfectionner le cadre juridique, à suivre de près la croissance de l'encours des prêts et l’efficacité des crédits dans les secteurs des valeurs mobilières et de l'immobilier afin de détecter rapidement des risques et de prendre les mesures de traitement appropriées, contribuant à assurer la sécurité du système des établissements de crédit. -VNA