Panorama de l'atelier.



Hanoï (VNA) – Un atelier international placé sous le thème “Impacts du changement climatique sur la jouissance des droits humains des groupes vulnérables : partage d'expériences et de bonnes pratiques” a eu lieu le 29 juillet à Hanoï.



L’événement a été organisé par le ministère des Affaires étrangères et le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD).



Dans son discours, l’assistant du ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a souligné que le Vietnam accordait une attention particulière à la garantie des droits de l'homme dans la réponse au changement climatique.



Selon lui, promouvoir les résolutions annuelles sur le changement climatique et les droits de l'homme, en particulier des groupes vulnérables, a été une priorité du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Déterminé à poursuivre son engagement en faveur des droits de l’homme, le Vietnam a présenté sa candidature au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, avec la devise “Respect et compréhension, dialogue et coopération, garantissant tous les droits de l'homme pour tous”.



Au nom des délégués internationaux, Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a déclaré apprécier les engagements et les efforts du Vietnam dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte de changement climatiques. Elle a déclaré que les organes onusiens au Vietnam étaient prêts à aider le Vietnam à mettre en œuvre ces engagements.



Lors de l’atelier, les ambassadeurs et diplomates au Vietnam ont partagé des expériences et de bonnes pratiques sur la réponse au changement climatique et la garantie des droits des groupes vulnérables, ainsi que des recommandations sur ce sujet. La partie vietnamienne a présenté les politiques, les engagements, les efforts, les difficultés et les besoins de coopération du Vietnam.-VNA