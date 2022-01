Le gardien de but Ho Van Y. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Ho Van Y du club vietnamien de futsal Thai Son Nam a été nominé pour le meilleur gardien de but du monde en 2021 par futsalplanet.com.

Ho Van Y, 24 ans, est le seul gardien de but d'Asie du Sud-Est et l'un des deux gardiens de but asiatiques figurant sur la liste des 10 meilleurs nominés pour les UMBRO Futsal Awards de Futsalplanet.com.

En 2021, Ho Van Y a réalisé une performance impressionnante lors de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA. Il a aidé l'équipe vietnamienne à se qualifier pour les huitièmes de finale et n'a été battu que 2 à 3 contre la puissance russe. Au Vietnam, Ho Van Y et son club Thai Son Nam ont remporté le championnat national de futsal pour la sixième fois consécutive.

C'est la deuxième fois dans sa carrière que Ho Van Y figure dans la liste des 10 meilleurs nominés pour le meilleur gardien de but du monde. -VNA